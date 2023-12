"Inutile creare nuovi enti se prima non siamo in grado di supportare e fare funzionare bene quelli esistenti. Bisogna dare aiuti concreti ai Comuni, dove la carenza di funzionari e dirigenti è grande e ormai cronica. Con i Comuni dobbiamo fare squadra con i fatti, non solo a parole e, inoltre, non dobbiamo scaricare sui sindaci le responsabilità delle leggi che approviamo o non approviamo noi". Lo ha affermato oggi il vice presidente vicario dell'Ars, Nuccio Di Paola (M5s), all'assemblea dell'Anci Sicilia.