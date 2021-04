“È poco serio un Paese che si divide, sulla base dell’orientamento politico, tra aperture e chiusure. A decidere sono i numeri, la campagna vaccinale, le terapie intensive. Il governo si è assunto una responsabilità, ha fatto bene a farlo, la politica deve decidere sulla base delle evidenze della scienza”. Così a Start, su Sky TG24 il vice segretario del Pd Giuseppe Provenzano.

“Se davvero c’è un rischio calcolato- ha aggiunto -, questo andava assunto sulla scuola e sull’istruzione, in questo anno e più di pandemia abbiamo fatto pagare a bambini e ragazzi un prezzo troppo alto e non era più tollerabile, speriamo sia stato calcolato bene questo rischio. Leggo rivendicazioni sul fatto che abbia vinto la ‘linea Salvini’. Se avesse vinto la ‘linea Salvini’ ci saremmo trovati di fronte a un rischio incalcolabile. Ha vinto la linea del governo e questo è un bene per tutti”.

“Il sostegno e i ristori dobbiamo comunque aumentarli, perché quelli precedenti si erano rivelati insufficienti rispetto a una recrudescenza del contagio che non ci aspettavamo. Il Pd ha presentato una proposta al premier Draghi di un decreto per imprese, lavoratori e professionisti. Su questo i 40 miliari di scostamento vanno usati il prima possibile e bisogna accelerare per avere l’anticipo del Recovery, di modo che si aiuti a innescare un meccanismo di ripresa dell’economia, che è possibile”.

“L’Italia – ha proseguito - ha dimostrato con le riaperture dopo la prima ondata, di sapersi riprendere, ma non dobbiamo commettere gli errori di allora. Il messaggio di un liberi tutti, che è smentito dalle stesse decisioni del Governo, è profondamente sbagliato per non ripetere gli errori dell’anno scorso”.

“Siamo un partito, e un partito non decide tutto nel chiuso delle sue stanze romane, lascia decidere la sua articolazione territoriale. Da noi decideranno i territori. Sosteniamo la parità di genere in tutte le forme e lo abbiamo dimostrato. Stiamo cercando di somigliare di più a quello che diciamo, più candidate donne ci saranno, meglio è”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24 il vice segretario del Pd Giuseppe Provenzano, parlando dei nomi in campo per le elezioni amministrative e la rappresentanza femminile.