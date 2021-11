Nessun divieto, almeno per il momento, per le proteste contro il Green pass in piazza né tanto meno l'istituzione di "zone rosse" a Genova. Lo ha deciso la Prefettura dopo la posizione del ministero dell'Interno sulle manifestazioni in questione. Tuttavia, si precisa, in caso di corteo gli organizzatori dovranno cercare percorsi alternativi per non mettere in pericolo le attività economiche e la vita dei cittadini.