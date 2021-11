"Il diritto di manifestare è costituzionalmente garantito ma esiste anche un bilanciamento dei diritti: si può manifestare ma servono regole che proteggano gli altri cittadini, il diritto al lavoro e il diritto alla salute". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sottolineando "Sto per emanare una direttiva che tiene conto di questi principi, riconoscendo il diritto alla manifestazione con delle regole ben precise".

Inoltre la titolare del Viminale, ringraziando i sindaci per il loro operato, ha aggiunto all'Assemblea dell'Anci: "Sono diversi sabati che le città hanno tantissime difficoltà. Tante giornate prefestive che hanno messo a dura prova non solo i cittadini, ma anche le attività commerciali che si trovano in un momento positivo per la ripresa. E non si può pensare che a fronte di un'economia in rialzo, la penalizziamo con tutte queste manifestazioni".