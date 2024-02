Cia-Agricoltori Italiani ha richiesto un incontro urgente con il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per discutere le questioni in un settore che riveste un ruolo centrale nell’economia del Paese come quello agricolo. Tra le richieste dell'associazione al Governo italiano, figurano sgravi fiscali per il settore agricolo, misure contro i rincari e iniziative a favore dei giovani agricoltori.

A livello europeo, Cia chiede cambiamenti sostanziali alla proposta della Commissione riguardo ai terreni incolti e una riduzione dell'impatto del Green Deal sulle aziende agricole. L'associazione ha sottolineato la necessità di un incontro urgente con il ministro Lollobrigida per definire le azioni da adottare. Successivamente, sono previsti incontri territoriali con parlamentari e presidenti regionali.

Cia ha evidenziato le sfide affrontate dagli agricoltori nel biennio 2022-23, comprese avversità meteorologiche, fitopatie e costi di produzione elevati. Pertanto, l'associazione chiede al Governo di introdurre sgravi fiscali, tra cui l'eliminazione dell'IRPEF sui redditi agricoli e l'esonero contributivo per gli agricoltori. Inoltre, si propone una maggiore compensazione dell'IVA zootecnica per bovini e suini.

Cia richiede anche la reintroduzione del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per mitigare l'impatto del rincaro dei fattori di produzione. Per le giovani imprese agricole, l'associazione propone l'esonero contributivo per gli agricoltori under 40 e il rifinanziamento del "Fondo più impresa".

A livello europeo, Cia sottolinea l'urgenza di semplificare le regole sui pagamenti dell'attuale Politica Agricola Comune (PAC). Riguardo alle politiche green della Commissione, Cia ritiene essenziale prorogare la deroga del 4% per l'incolto e chiede l'approvazione delle deroghe sui prodotti agroalimentari nel "Regolamento imballaggi". Infine, l'associazione suggerisce l'approvazione definitiva delle regole UE sulle nuove biotecnologie per fornire alle aziende strumenti alternativi in linea con gli obiettivi del Green Deal.