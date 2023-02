“Abbiamo il dovere di dare risposte rapide, e questa volta concrete, alle famiglie dei lavoratori della Portovesme. Tutte le istituzioni coinvolte devono far sì che quanto ipotizzato e promesso ai tavoli di crisi nella scorsa legislatura sia finalmente realizzato”. Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava in merito alla manifestazione di protesta in corso in Sardegna.