"Mentre si apprestano a votare l'ennesimo condono - piccolo o grande che sia - abbandonano il Terzo Settore, le associazioni del volontariato e dell'impegno nel sociale. L'emendamento al Milleproroghe che doveva salvaguardare il regime Iva è stato accantonato dalla maggioranza e rischia di saltare.

La stessa maggioranza trova risorse per l'ennesima sanatoria per chi evade il fisco, ma non si preoccupa di chi ogni giorno si prende cura della parte più fragile del paese. Assicuriamo alle associazioni il massimo impegno del gruppo Pd per sostenere le loro ragioni in commissione e in Aula". Lo dichiarano in una nota i deputati del Pd, Simona Bonafè e Ubaldo Pagano.