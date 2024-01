"C'è una legge dello Stato che riguarda tutte le categorie e solo nel 7% lo sport complessivamente, non solo il calcio, che prevede la possibilità di agevolazione fiscale ma è un vantaggio per lo Stato perché porta incrementi di ricavi. Ad esempio Lukaku e Mourinho non sarebbero mai venuti in Italia senza e non avrebbero pagato le tasse in Italia quindi in questo modo incrementi il gettito non è che lo perdi". Lo dice Claudio Lotito, senatore di Forza Italia presidente della Lazio calcio, in merito all'emendamento che ripristina le agevolazioni fiscali per i calciatori che rientrano in Italia.

Per Lotito e FI "serve una legge con una decorrenza diversa" poiché "non si può abolire dall'oggi al domani. E chi ne ha usufruito? Che si fa con i contratti in essere? Forza Italia vigila sul buonsenso e perché le cose siano fatte con equilibrio e col cervello", ha aggiunto Lotito a margine del congresso del suo partito a Roma.