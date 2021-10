"Come governo abbiamo sempre deciso di fare questo tipo di scelte immediatamente prima della scadenza, 60 giorni sono un periodo troppo lungo per dire cosa faremo. Ci baseremo sull'evidenza scientifica: se sarà necessario avere ancora l'impianto legislativo e d'intervento dello stato d'emergenza lo decideremo nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza non avremo alcun timore a prorogarlo come è stato fatto in altri momenti. In questo momento, a 60 giorni dalla scadenza, risale. In Italia risale in maniera più contenuta rispetto ad altri paesi". Lo ha dichiarato a Mezz'ora in Più Roberto Speranza, ministro della Salute.