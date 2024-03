“Inaccettabile quanto accaduto ai quattro operatori del Pronto Soccorso che sono stati aggrediti durante l’orario di servizio all’Ospedale Borgo Roma di Verona. Un episodio che condanno fermamente, ai danni di professionisti che svolgono il loro lavoro con impegno e dedizione, in un ambito sanitario delicato, come quello dell’emergenza-urgenza”.

Così l’eurodeputato Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega Verona e vicesegretario della Liga Veneta.

“La Lega è al lavoro affinché gli ospedali diventino luoghi sicuri. Lo dobbiamo ai cittadini, ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che ogni giorno lavorano per garantire a tutti noi il diritto alla salute. Una nostra battaglia con la proposta a Roma di inasprire le pene per chi aggredisce gli operatori sanitari e di istituire un presidio fisso di polizia negli ospedali. Non possiamo più tollerare fatti come questo. A loro va tutta la mia solidarietà”.