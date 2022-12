“All’indomani della tragedia di Ischia, come annunciato dal Ministro Pichetto Fratin, il governo ha preso l’impegno di approvare il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici: ebbene, entro la fine dell’anno il Piano sarà pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il successivo avvio della procedura VAS con la consultazione dei portatori di interesse, una volta che ISPRA avrà fornito il rapporto ambientale».

Lo annuncia il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava, investita della delega alla mitigazione del rischio idrogeologico. «Risultato di un’ampia attività di confronto e condivisione sviluppata con ISPRA e la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, il Piano rappresenterà lo strumento principe per fornire un quadro di indirizzo nazionale, chiaro e regolato, per l’implementazione delle azioni finalizzate a ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici alle nuove sfide: desertificazione, dissesto idrogeologico, tutela della biodiversità, valorizzazione dell’agricoltura e del patrimonio naturale nazionale. Sarà anche istituito un Osservatorio nazionale per garantirne l’operatività, definendo le amministrazioni coinvolte, le fonti di finanziamento e le procedure, da snellire e rendere efficienti. Abbiamo l’urgenza di dare risposta alle criticità climatiche riscontrate nel nostro Paese e già in atto” conclude il viceministro.