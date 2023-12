Al via il bando 2023 per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione: le domande per richiedere gli incentivi potranno essere presentate a partire dal 27 dicembre 2023 e fino al 23 gennaio 2024.La misura si rivolge alle associazioni rappresentative delle categorie, ai consorzi di tutela (art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128) e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

Le agevolazioni sono previste nella misura massima di 150 mila euro e le iniziative di promozione dovranno essere realizzate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento.

La misura è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestita da Unioncamere.