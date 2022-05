"Abbiamo speso a marzo il 152% di denaro in più di denaro dato alla Russia pur avendo importato meno gas. E' una contraddizione. Non vedo come questo possa andare avanti, il problema è europeo non americano" così Romano prodi intervenendo oggi a Mezz'ora in più su Rai Tre

"La Nato va benissimo, ci ha salvato e ci salverà, ma è un trattato in cui non tutte le parti trattano. La difesa europea è indispensabile affinché la Nato sia operativa. I Paesi europei devono capire tutti che stare insieme è interesse collettivo" ha aggiunto

"Se non c'è un accordo diretto tra Cina e Stati Uniti, la guerra non finisce. Il mondo è fatto così. E' come Sparta e Atene"