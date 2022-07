"È iniziato un processo con la scissione Di Maio-Conte che non si ferma qui. Bisogna approfittare di queste settimane estive per discutere di programmi e punti perché si sta rimescolando tutto. Non c'è più il campo largo, c'è un campo senza recinti che va ridisegnato di nuovo, questa è la differenza con 10 giorni fa".

Lo ha affermato Romano Prodi a Metropolis, su Repubblica.it.

"L'Ulivo è nato dopo un anno di discussioni, oggi vanno presi 10-15 argomenti e dibattuti. Ma non si parli di Csm, alla gente non interessa. Ascoltiamo di cosa parlano le persone a tavola" ha proseguito l'ex Presidente del Consiglio".

Incontro Draghi-Conte? "È il momento di togliere i personalismi dal centro della politica italiana e visto che siamo in una situazione drammatica, secondo me un accordo si trova" ha aggiunto.