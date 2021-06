"Biden svolge politica interna molto più riformista di Obama e di Clinton, sta facendo proposte estremamente innovative che piacciono alla gente. Idea di tassare arciricchi è da politico abilissimo, questo dà grande spazio al riformista europeo" lo ha detto Romano Prodi intervenuto a Mezz'ora in più

"Quello di Biden è un cambiamento di area, non può non avere influenza nei paesi europei, è una politica nuova, ma sta dicendo che può farlo se c'è un clima che lo aiuta in ambito internazionalE".

"Abbiamo 180 miliardi di euro in più da spendere, a breve riprenderanno i consumi. Trasformare la ripresa a lungo significa cambiare il sistema produttivo, investire il triplo, il quadruplo, in ricerca e sviluppo insieme a partner europei"