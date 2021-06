"La presentazione di Prix Italia alla Scala è la conferma che Milano sarà sempre più centrale per la Rai del futuro. Chi vede nello sviluppo al Nord una sterile e infondata competizione con Roma non ha colto lo straordinario impulso che il capoluogo della Lombardia darà alla crescita innovativa della più grande azienda culturale italiana. In quest'ottica Milano si candida degnamente ad ospitare altre edizioni di Prix Italia e soprattutto è pronta ad accogliere le grandi opportunità legate alla nuova sede al Portello, decisione che sono certo verrà sostenuta con forza ed entusiasmo anche dal nuovo cda di Viale Mazzini".

Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega e capogruppo in Vigilanza Rai.