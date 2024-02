“Oggi quello che intende fare il governo con riferimento di Poste non è perdere il controllo. Per la struttura azionaria di Poste più del 30% del possesso garantisce il controllo". Lo ha dichiarato il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del Question time al Senato. Il Ministro ha spiegato che il programma di privatizzazioni “non è volto semplicemente ad abbattere il debito pubblico, perché siano consapevoli che non può avvenire in questa via, ma è un processo che punta all’efficienza di queste aziende", ha concluso.