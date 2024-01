"Il prossimo gioiello di Stato è pronto per essere esposto in vetrina. Tocca a Poste." E' quanto scrive oggi "Reppublica". Il governo progetterebbe di incassare 21 miliardi di euro entro il 2026, dalle privatizzazioni. "Eni, Poste, forse ancora Mps dopo la tranche già venduta a novembre. Tutte quote di minoranza, che non minano il controllo pubblico su aziende ritenute strategiche, né impattano sulla possibilità di definirne le strategie", si legge ancora sul quotidiano.

Sul tema delle privatizzazioni "è più corretto parlare di razionalizzazione del patrimonio delle partecipate: è necessario fare ordine in un mondo che non sempre è ben organizzato, quindi il pubblico decide di entrare di più in alcune realtà e cedere altre quote perché tutto sia più efficiente e razionale e al passo con i tempi”. Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al “Corriere della Sera” dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

Privatizzare “Non è semplicemente fare cassa”. - ha spiegato il Ministro, aggiungendo che “In NetCo stiamo rinazionalizzando e c’è l’auspicio che entrino investitori pazienti. Sulle infrastrutture o sulle società critiche, al netto del golden power è bene avere soggetti nazionali e internazionali fuori da ottiche meramente speculative”.

“Se il commercio mondiale andasse in crisi a causa delle guerre e delle tensioni geopolitiche – spiega Giorgetti –, per noi sarebbe un disastro. Noi abbiamo bisogno di mercati globali aperti, ma anche di capire come intende muoversi l’Europa sugli investimenti. Come si finanzia la transizione in settori strategici come l’acciaio? Con le tasse tradizionali, con il concordato preventivo? Forse sarebbe il caso di pensare a forme europee di prelievo alla frontiera, oltre alla Cbam, invece di andare in ordine sparso”

Per Giorgetti “è ovvio che l’area euro sta entrando in recessione. Per adesso l’inflazione è scesa grazie ai costi dell’energia, ma se si pensa di arrivare al più presto al due per cento alzando i tassi allora l’obiettivo è farlo attraverso una recessione. Sta accadendo. Sempre che funzioni, perché altrimenti saremo in stagflazione”.

Per quanto riguarda il patto di stabilità, il Ministro dell'economia ribadisce che “servirà un approccio flessibile: se il tasso di crescita si abbassa i requisiti sui saldi da mantenere rischiano di essere davvero molto stringenti”.