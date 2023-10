"Nel celebrare il suo primo anno di governo, Giorgia Meloni continua nella narrazione di una fantomatica congiura ai danni della maggioranza di governo, non riuscendo ad emanciparsi dalla psicosi del vittimismo tipica della storia della destra radicale, e lontanissima dalla cultura conservatrice europea (altro che nuova Merkel). Lo fa per far dimenticare che su tasse, economia, immigrazione, banche e cultura non ne ha azzeccata una!". Lo scrive su X il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi.