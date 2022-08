Prima giornata di lavoro in presenza questa mattina in Campidoglio per il nuovo Capo di Gabinetto Alberto Stancanelli, che assumerà formalmente l’incarico nei prossimi giorni. Insieme al sindaco Gualtieri, Stancanelli ha incontrato gli assessori e ha fatto con loro il punto sulle priorità da affrontare nelle prossime settimane.

La riunione è stata introdotta dal Sindaco che ha voluto ringraziare Stancanelli “per aver messo rapidamente a disposizione dell’Amministrazione capitolina la sua grande professionalità” ricordando l’importanza di proseguire senza indugi nell’azione di “rinnovamento della città, di risposta concreta alle esigenze dei cittadini, portando avanti un’azione di governo ancora più determinata per trasformare Roma”.

Nel suo saluto agli assessori, Stancanelli ha spiegato di aver accettato con ‘’convinzione ed entusiasmo di lavorare al servizio della mia città e alla cui amministrazione ho spesso dato una mano. È stata una scelta anche di cuore, oltre che di condivisione del progetto di governo del Sindaco Gualtieri, con l’obiettivo di amministrare Roma in maniera sempre più efficiente”.

Successivamente si è svolto un incontro di presentazione di Stancanelli con le forze della maggioranza al quale hanno partecipato i consiglieri capitolini e alcuni presidenti di municipio.