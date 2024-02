“Quanto accaduto a Taranto è sconcertante, rappresenta il fallimento totale dell'alleanza scuola-famiglia e non si può derubricare a episodio isolato. A Taranto quei genitori che hanno picchiato e umiliato il dirigente scolastico hanno colpito tutti i docenti e i dirigenti scolastici italiani. Genitori sempre più scollegati dalla propria missione educativa, sempre più sindacalisti dei figli e sempre meno madri e padri. La politica ha già aperto una seria e profonda riflessione su questo tema grazie alla Lega e la prima occasione per concretizzare con provvedimenti efficaci, potrebbe essere quella di approvare all'unanimità la mia proposta di legge, già approvata alla Camera e in dirittura d'arrivo al Senato (entro febbraio),

che prevede un profondo inasprimento delle pene per chiunque usi violenza fisica o morale nei confronti degli insegnanti e di chiunque lavori a scuola, oltre a prevedere un Osservatorio nazionale sulle violenze a scuola e vari momenti formativi. Per la Lega chi tocca un insegnante tocca lo Stato!

Esprimo la mia solidarietà al dirigente scolastico e alla comunità scolastica tutta colpita da questo brutto evento con la promessa di continuare a battermi insieme al Ministro Valditara e a tutti i colleghi della Lega per restituire autorevolezza ai lavoratori della scuola”.

Così in una nota il deputato Rossano Sasso, capogruppo Lega in Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.