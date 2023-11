"Da Giorgia Meloni sulle riforme populismo un tanto al chilo. La sua modifica costituzionale è tanto pasticciata quanto pericolosa. Dica piuttosto agli italiani che sta abusando del suo potere di iniziativa legislativa calpestando la democrazia parlamentare con una pioggia di decreti legge e voti di fiducia.

Piuttosto che questa becera demagogia antiparlamentare, Giorgia Meloni cambi questa legge elettorale consentendo davvero ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti, a differenza di quello che accade ora e di ciò che sottintende proprio la riforma Meloni, cioè le liste bloccate. E realizzi poi la piattaforma per la raccolta delle firme digitali per referendum e leggi di iniziativa popolare che manca ormai da 679 giorni, come noi ogni venerdì da 5 settimane le ricordiamo davanti Palazzo Chigi". Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.