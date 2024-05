"Il premierato è una idiozia, perché non consente di cambiare il presidente del consiglio se ha fallito". Sono le parole di Carlo Calenda, leader di Azione durante un evento elettorale a Torino. "C'è un disaccoppiamento: gli italiani votano per l'influencer e poi a Palazzo Chigi vorrebbero Draghi. Noi non possiamo pensare che la soluzione al fatto che i premier cambiano perché hanno sbagliato sia renderli inamovibili.

Così facendo si dà la risposta sbagliata al problema giusto: chi sbaglia deve andare a casa, altrimenti il Paese va al default", avverte l'ex ministro. "Non si può governare facendo ogni giorno un annuncio. Si deve capire che il governo è un esercizio con i tempi lunghi. Il punto è che in Italia tutti cercano la scorciatoia", conclude Calenda.