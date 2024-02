"Noi di Italia Viva siamo stati i primi a proporre il sindaco d'Italia, in modo che i cittadini abbiano la possibilità di scegliere chi vogliono a Palazzo Chigi. Ma non ci convince come il governo ha scritto questa riforma. In Parlamento abbiamo presentato proposte di modifica, mirate e di qualità, per migliorare il testo".

Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante la trasmissione Porta a Porta

"Ci auguriamo che finita la fase di discussione interna ai partiti di maggioranza inizi un dialogo con le opposizioni. Perché - conclude - prima che si arrivi al referendum la riforma la deve votare il Parlamento".



“Noi non facciamo sconti al governo, lo abbiamo dimostrato attaccandolo sull’aumento delle tasse, sul treno di Lollobrigida, sugli spari di capodanno. Tutto ci divide dal centrodestra, ma sul sostegno all’Ucraina non possiamo che stare sulla linea del governo, in continuità con Draghi”, ha aggiunto Boschi.



“La strada diplomatica deve essere sempre portata avanti, ma se non ci fosse stato anche un sostegno militare all’Ucraina oggi non ci sarebbe più l’Ucraina”, ha concluso.