"Prato non è sola perché Prato è fondamentale per l'economia toscana e non solo. Il governo di Centrodestra ha dimostrato concretamente di supportare il nostro territorio: il nuovo accordo di Coesione con la Regione Toscana prevede anche la realizzazione di interventi manutentivi e di messa in sicurezza sulla Sr325. Fino ad oggi non è intervenuto nessuno così, con il governo di Centrodestra si cambia passo. Un grazie al governo e al MIT, adesso auspico che la Regione e tutti gli enti facciano la loro parte nel concretizzare".



Lo spiega l'On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.