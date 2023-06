"Da liberale non sono per vietare a nessuno di esibirsi, nemmeno a questo rapper, non sono per impedire a nessuno di dire la sua, anche se non richiesta opinione. Da cittadina di Prato, città del lavoro, trovo bello il fare l'operaio e l'operaia, trovo 'figo' il rendersi autonomi con il lavoro. Forse questo rapper non conosce la dignità che deriva dal vero lavoro né la storia della nostra città. Questi fenomeni sono il sottoprodotto di anni in cui è mancata una cultura liberale, improntata allo sviluppo e alla crescita. Sta a noi adesso affermare un modello diverso e, non me ne voglia questo rapper, migliore". Lo afferma Erica Mazzetti, parlamentare pratese di Forza Italia, dopo le polemiche per le parole del rapper Paul Yeboah, noto sulla rete come Bello FiGo.