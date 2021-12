“Un sostegno economico non scontato e nemmeno semplice da ottenere per mitigare l’impatto della crisi che ha colpito duramente uno dei cuori produttivi della Toscana e dell’Italia” dichiara Erica Mazzetti di Forza Italia dopo l’approvazione di un sostegno economico per il Distretto Tessile di 10 milioni di euro nel 2022. “Forza Italia, grazie al Coordinatore regionale senatori Mallegni e Masini, ha sostenuto l’emendamento firmandolo. Abbiamo tutti dato prova di lavorare insieme per il bene del Distretto e di saper far squadra tra politica e imprese. Ancora una volta questo governo si è dimostrato attento ai bisogni dei corpi produttivi ed è anche per questo che Forza Italia fin da subito ha convintamente appoggiato Draghi e il suo governo, per rilanciare il Paese e puntare a obiettivi di crescita. Una vittoria per Prato" chiosa.