"Von der leyen è stata designata come candidato Ppe alla guida della Commissione europea e vedremo come andranno le elezioni, ma il dato importante ed evidente è lo spostamento verso il centrodestra del Ppe con una forte incidenza di Forza Italia che ha cercato in tutti i modi di far prevalere una linea di attenzione e responsabilità sull'immigrazione, sulle istanze del mondo economico e produttivo e sul tema della difesa comune e del protagonismo europeo sulla scena internazionale, come ha ribadito più volte il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, il leader in assoluto più applaudito negli interventi al Congresso del PPE".

Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervistato da TgCom24.