"I Gruppi parlamentari del Partito democratico di Camera e Senato hanno incontrato oggi a Montecitorio alcuni rappresentanti sindacali di Poste italiane. L'incontro si è tenuto il giorno successivo all'intervento del ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, che - nel rispondere al question time promosso dai democratici - "non ha chiarito tempi, modalità e l'entità della cessione di quote del capitale di Poste italiane". I rappresentanti delle segreterie di categoria di Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato grande preoccupazione per gli effetti di questa decisione che sta avvenendo senza alcuna informazione e forma di concertazione con i lavoratori e che rischia di avere gravi ripercussioni in termini occupazionali, sia nella quantità che nella qualità contrattuale. I parlamentari hanno ribadito che sarebbe particolarmente sbagliato svendere le quote della più grande società pubblica italiana che gestisce numerosi servizi a cittadini e amministrazioni pubbliche in modo capillare su tutto il territorio. Siamo preoccupati - concludono i dem - continueremo in tutte le sedi parlamentari e istituzionali e sul territorio a incalzare il governo anche in questa fase di predisposizione degli atti formali per la svendita di Poste".

All'incontro di oggi erano presenti i democratici: Chiara Braga, Susanna Camusso, Andrea Casu, Annamaria Furlan, Maria Cecilia Guerra, Roberto Morassut, Antonio Nicita, Marco Sarracino, Arturo Scotto.