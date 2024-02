"L'allarme delle associazioni sindacali sui possibili tagli degli uffici postali nei comuni non va sottovaluta. La Cigl ha infatti stimato che solo in Toscana sono stati soppressi 300 sportelli ed oltre 2000 posti di lavoro. E' inevitabile che l'annuncio del Governo Meloni di dismettere il 20 per cento dell'azienda per fare cassa potrebbe portare ad ulteriori riduzioni sul territorio nazionale. Sulla vicenda presenterò una interrogazione parlamentare": è quanto dichiara Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario Dem della Toscana.

"Va preso atto che Matteo Del Fante, l'amministratore delegato di Poste Italiane in audizione alla Camera, ha escluso chiusure e rimodulazioni orarie degli uffici postali nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. I piccoli comuni sono però già stati fortemente penalizzati e bisogna invertire questa tendenza per evitare che vengano svantaggiati gli altri centri abitati. Di Giorgia Meloni, che quando era all'opposizione accusava gli altri di privatizzare le Poste ed ora è lei a svendere l'azienda, non possiamo fidarci": conclude Emiliano Fossi.