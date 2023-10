“Ho partecipato al sit-in a sostegno del porto di Gioia Tauro, minacciato dall’entrata in vigore del meccanismo Ets e dalle scelte ideologiche e scellerate di questa Ue. Il territorio ha fatto sentire forte e chiara la propria voce contro un provvedimento dannoso per i porti italiani e assolutamente inefficace per la tutela dell’ambiente. La Lega fin dal primo giorno contesta la direttiva, emblema della politica di Bruxelles che vuole sacrificare sull’altare dell’ideologia green imprese, lavoratori e famiglie italiane. Positiva e significativa anche la presenza di rappresentanti di quei partiti italiani che, al Parlamento Europeo, a differenza nostra, avevano sostenuto Ets. Massimo impegno contro le eurofollie di Bruxelles: giù le mani dal porto di Gioia Tauro”.

Così Valentino Grant, europarlamentare della Lega, commissario Lega Campania, che oggi ha partecipato al sit in a tutela del Porto di Gioia Tauro.