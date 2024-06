"Finalmente abbiamo capito come sono stati spesi i due milioni di euro per lo staff che Giorgia Meloni ha regalato al cognato Lollobrigida mentre la sanità veniva tagliata e il salario minimo cancellato: per assumere profumatamente gli amici e reclutare l'ultra destra fascista romana; quella quindi legata a doppio filo alla malavita, all'eversione, al terrorismo, all'antisemitismo. Questo non è spoil sistem ma contaminazione fascista delle istituzioni": è quanto dichiara il deputato Pd e segretario Dem della Toscana Emiliano Fossi sulle intercettazioni del portavoce del Ministro Lollobrigida.