Il Popolo della Famiglia (PdF) sarà riunito in Assemblea nazionale da domani sabato 11 dicembre a domenica 12 a Pomezia (Roma). Il tema dell’incontro sarà “Eredi di una grande storia, protagonisti del futuro, con il PdF per la nuova politica dei valori”. Nell’occasione si svolgerà anche la 6a Festa nazionale del quotidiano “La Croce”, testata promossa da questo movimento politico di ispirazione cristiana nato dalle esperienze dei Family Day. Interverrà all’evento la dirigenza nazionale del PdF, tra cui il presidente Mario Adinolfi, il vicepresidente e coordinatore Nicola Di Matteo e il segretario Andrea Brenna. Sono anche attesi numerosi dirigenti locali, eletti in alcuni comuni e militanti provenienti da tutta l’Italia. “L’assemblea nazionale indirizzerà il Popolo della Famiglia verso le prossime decisive sfide politiche, a partire dal contrasto a quelle referendarie su droga libera e eutanasia”, ha dichiarato il presidente Adinolfi. “Il cristiano che fa politica, nel vivere la propria vocazione, dà un senso alla propria vita e lavora per dare un senso anche alla vita degli altri”, ha sottolineato il vicepresidente Di Matteo, “creando strutture di giustizia, favorendo la coesione sociale e i legami di comunità, lottando per difendere e promuovere una vita degna per i bambini, per gli anziani, per i poveri e per gli ultimi”.