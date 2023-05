"Ponte sullo stretto, una vittoria politica che darà nuovo slancio all'economica e al turismo. Porteremo l'alta velocità in Sicilia. Il Governo è determinato a raggiungere l'obiettivo. Grande merito a Silvio Berlusconi che ha sempre creduto in questo progetto strategico per l'Italia". Lo afferma il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.