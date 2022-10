È "la volta buona" per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Così la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, intervenendo a 'Start' su Sky TG24. Il Ponte sullo Stretto "è strategico in questo momento storico, dove le Regioni del Sud possono diventare motore di sviluppo approfittando dei mutati assetti geopolitici, energetici e commerciali". Il Ponte, aggiunge l'azzurra, "è nel programma del centrodestra, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è espresso in modo chiaro, anche a Messina, e le Regioni di Sicilia e Calabria lo vogliono. Quindi è la volta buona".