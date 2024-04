Il vicepremier Matteo Salvini ha ribadito il suo sostegno al progetto del ponte sullo Stretto. "Per me è fondamentale che questo progetto si realizzi, perché non farlo sarebbe un grave danno economico, sociale ed ambientale senza alcun senso", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture.

ha sottolineato che il ponte, se realizzato 15 anni fa, non avrebbe risolto i problemi della Sicilia, ma oggi rappresenta un importante collegamento che unisce i 30 miliardi di euro di investimenti in cantieri aperti in Sicilia e gli altri 30 miliardi in Calabria. Ha inoltre evidenziato che in Italia c'è un dibattito politico sulle opere pubbliche che non si riscontra in altri paesi.

