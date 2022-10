"Stiamo lavorando per dare non all'Italia ma al mondo l'opera ingegneristica più green, più ecocompatibile di quelle studiate perché si guadagnerebbe in termini di inquinamento tolto, dal mare e dall'aria, con la velocizzazione del collegamento non fra Sicilia e Calabria ma fra Italia, Europa e resto del mondo, in salute e in denaro".

Lo ha affermato il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un video pubblicato sui social.

"Stiamo lavorando giorno e notte con tecnici e ribadendo che costa di più non farlo che farlo. Nel pomeriggio avrò il primo contatto con la Commissaria Europea ai Trasporti e alle Infrastrutture" ha aggiunto.