"Il ponte sullo stretto mi piace definirlo come il ponte dell'Italia: un'opera importante che darà impulso all'economia di tutto il Paese, non solo a quella delle due regioni coinvolte. Il nostro Presidente Silvio Berlusconi, che ci ha sempre visto lungo, lo identificava proprio come il simbolo del rilancio dell'Italia. Probabilmente se non avessimo continuato con tutti questi stop e lo avessimo ascoltato ora avremmo già il ponte e potremmo già godere dei suoi vantaggi. Sulla scia di quanto detto dal nostro leader Antonio Tajani ora la sfida è quella di rispettare tempi e costi per la costruzione di questa opera di ingegneria che sarà tra le principali del mondo".

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia nel corso del programma Tagadà in onda su La7.