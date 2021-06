“Apprezzo l’atteggiamento del governo che con coerenza e coraggio, anche sfidando certi insensati indirizzi ideologici ancora presenti in Parlamento, si impegnerà a trovare le risorse necessarie per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina. Forza Italia ne ha sempre sostenuto la necessità e l’aver indirizzato oggi i lavori d’Aula di Montecitorio proprio su questo specifico tema è un grande motivo d’orgoglio. Abbiamo risvegliato le coscienze di tutti coloro che credono nello sviluppo e nella crescita sociale del Meridione”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, accettando la riformulazione da parte del governo del dispositivo dell’odg al dl Fondone per “adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia”. “L’esecutivo – aggiunge – ha compreso che certe chiusure demagogiche sul Ponte sono destinate a scontrarsi con la realtà, innanzitutto di una parte consistente del Parlamento. Non è un caso che l’odg sia stato controfirmato anche dalla Lega, di alcuni colleghi del Pd e del Movimento 5 Stelle e che vi fosse un odg analogo di Fratelli d’Italia da sempre favorevole al ponte. La volontà che il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria venga realizzato - conclude Prestigiacomo - è trasversale e maggioritaria".