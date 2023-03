"Collegare meglio la Sicilia alla penisola e tenerla unita è una scelta strategica di respiro, di profonda rilevanza economica, ambientale e perfino geopolitica. La Sicilia è la nostra piattaforma sul mondo e il Ponte sullo Stretto un'opera decisiva per l'Italia in quanto centro naturale del Mediterraneo. Dopo l'Alta Velocità e il Mose, tanto osteggiato e poi utilissimo, un'altra opera della legge Obiettivo del governo Berlusconi può vedere la luce. Bene i progressi: il Centrodestra è al governo per fare e costruire". Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione Lavori Pubblici.