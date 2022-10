"Ottima l'iniziativa del ministro Salvini di un vertice con i presidenti delle regioni Calabria e Sicilia con l'obiettivo di riprendere e accelerare la costruzione del Ponte sullo Stretto, che rimane, ancora oggi, l'unico grande progetto di livello definitivo approvato per il Sud". Lo ha affermato Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia, che aggiunge: "Il progetto potrebbe essere cantierato in pochissimo tempo, magari coinvolgendo in questa fase anche un architetto di statura internazionale in modo da conferire all'opera una elevata qualità formale, una identità culturale ben precisa e una forte riconoscibilità". "Voglio ricordare con orgoglio come l'opera fosse stata messa a gara dall'ultimo governo Berlusconi e poi bloccata sciaguratamente da Monti. Oggi, può essere facilmente ripresa se esiste, come pare, la volontà politica così da portarla avanti insieme ad altri grandi progetti per il Sud", conclude Occhiuto.