“Il gioco di squadra tra la Lega al Parlamento Europeo e il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini porta a ottenere risultati importanti per l’Italia in Europa. Grazie al nostro impegno, ottenuto l’inserimento dell’anello ferroviario che collega Caltanissetta con i porti di Marsala, Agrigento, Licata, Gela e Pozzallo: un risultato fondamentale, che rende giustizia a un territorio escluso dalla proposta iniziale dell’Ue, che invece vede adesso queste realtà materializzarsi nella mappa dei trasporti europei. Approvata anche la proposta Lega di includere il Ponte sullo Stretto nell’attuale regolamento finanziario del CEF2, quindi assicurare finanziamenti diretti Ue. Sui territori, a Roma, a Bruxelles, sempre al lavoro per difendere gli interessi dell’Italia e degli italiani: continueremo con il nostro impegno per fare in modo che queste proposte strategiche possano essere supportate anche in sede di negoziato per ottenere il via libera definitivo”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, commissaria Lega Sicilia.