“Siamo fiduciosi per l’ulteriore passo avanti compiuto per questa imponente opera, e per tutte le opere di mobilità interna, su cui ci sono attenzione, impegno e concretezza da parte del governo e del vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il ministro che serviva alla Sicilia e alle sue infrastrutture. Quando ho interrogato la Commissione europea, mi è stato risposto che l’opera era finanziabile con fondi europei, ma che nessun governo italiano aveva mai avanzato una richiesta o un progetto. Dopo anni di partiti del no, con la Lega al governo, si è al lavoro per lo sviluppo e per il futuro dei cittadini. Dalle parole ai fatti: la Lega è ancora una volta sinonimo di politica del fare, per il territorio e per i cittadini”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissaria regionale della Lega Sicilia per Salvini sull’ok della Camera al decreto Ponte.