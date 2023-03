“L'approvazione del decreto legge per il Ponte sullo stretto segna un momento storico per il futuro economico e sociale della Sicilia e dell'Italia intera. Ringrazio il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per essersi speso senza riserve nella prospettiva di portare a casa questo risultato storico. Adesso milioni di cittadini siciliani e calabresi vedranno soddisfatte le proprie aspettative di sviluppo economico, commerciale e turistico. È stato fondamentale anche il percorso di dialogo instaurato in Europa, che condurrà al cofinanziamento Ue. Il progetto esecutivo verrà approvato entro l'estate del 2024, con il conseguente avvio dei lavori, fatto che ci eviterà di sprecare almeno un miliardo tra investimenti già programmati e possibili cause giudiziarie. Grazie alla Lega, a Salvini e al Governo di centrodestra, un'opera strategica che diventa finalmente realtà dopo cinquant’anni di chiacchiere. Altra promessa mantenuta: mentre a sinistra fanno polemiche, noi passiamo dalle parole ai fatti”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e Commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier