"In Sicilia Rfi ha investito 11,5 miliardi per la media velocità Palermo-Catania e Catania-Messina. Il Ponte di Messina è uno stimolatore di interventi strutturali e non potrà mai essere una cattedrale nel deserto perché i fatti depongono al contrario. Investimenti dello Stato per migliorare la rete stradale e autostradale e ferroviaria come non mai". A dirlo è Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, a 'Diario del Giorno' su Rete4.