"Perché dopo 50 anni non possiamo costruire un Ponte sullo Stretto di Messina? Si tratta di un progetto tra i più ambiziosi, innovativi e green che ci renderebbe primi e unici al mondo perché è un ponte ad una campata unica di 3,3 chilometri che unisce non Sicilia e Calabria, ma Palermo a Berlino". Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, partecipando a 'Molto Futuro', webinar organizzato da 'Il Messaggero'. "In manovra di bilancio ci sarà una norma che riporta in vita la società in via di liquidazione la Stretta di Messina'', ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture.