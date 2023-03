"Il Ponte sullo stretto di Messina è un’infrastruttura strategica e un incredibile volano per il nostro Pil, non solo rispetto alla sua messa in opera ma anche per tutte le opportunità che ne deriveranno per le nostre attività economiche. E' ciò che il presidente Berlusconi sostiene da anni e che, con i suoi governi, ha iniziato a realizzare, salvo poi vedere questo prezioso lavoro disperso dai governi di sinistra. Oggi, finalmente, riparte un percorso che porterà il Paese a fare un salto di qualità infrastrutturale di enorme rilevanza". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Fabrizio Sala.