"Il via libera definitivo da parte del parlamento al decreto Ponte è una buona notizia. Mi congratulo con il ministro Salvini che tanto ha creduto in questo provvedimento. La nostra Regione avrà grande giovamento dalla realizzazione di questa grande opera e dall'ammodernamento delle infrastrutture connesse, che avranno una decisa accelerazione: dalla Strada Statale 106 all'Autostrada del Mediterraneo, fino all'Alta velocità e all'Alta capacità ferroviaria". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. "Il Mediterraneo è il futuro, i traffici commerciali passeranno sempre più dal nostro mare, e avere un collegamento tra Calabria e Sicilia e tra quest'ultima e l'Europa - conclude - sarà fondamentale per cogliere le opportunità che arriveranno nei prossimi anni".