"È sconcertante che ci siano italiani e meridionali che fanno il tifo contro il ponte sullo stretto di Messina". Lo dichiara il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un evento a Napoli.

"Il Ponte è invece una grande infrastruttura che dimostrerà quanto interesse ha comunità nazionale nei confronti del Sud e renderebbe conosciuta al mondo la ia regione. Se oggi si facesse un sondaggio in Cina o in Giappone chiedendo dove è la Calabria molti non lo saprebbero. Se dovesse esserci il ponte sullo stretto la Calabria insieme alla Sicilia diventerà il luogo più importante come attrattore turistico", ha concluso l'esponente di FI.