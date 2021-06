“Dopo una calda mattinata in Aula alla Camera dei deputati, il governo ha riformulato un parere espresso a un ordine del giorno presentato da Stefania Prestigiacomo al decreto Fondone, e si è così impegnato a reperire le risorse necessarie per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie all’iniziativa parlamentare di Forza Italia, da sempre in prima linea per promuovere la costruzione di questa grande opera. Un collegamento stabile e veloce tra Calabria e Sicilia rappresenta per noi una priorità nazionale. Il Ponte non servirebbe solo a 7 milioni di cittadini calabresi e siciliani, ma a tutto il Mezzogiorno e al Paese intero. Sarebbe un viatico di sviluppo, lavoro, crescita e turismo. Forza Italia continuerà, con convinzione e determinazione, in questa sua storica battaglia”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.